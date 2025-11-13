Брянский губернатор обсудил перспективы развития «ГазЭнергоКомплект» с директором предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области встретился с учредителем предприятия «ГазЭнергоКомплект» Александром Шалатоновым. Они обсудили перспективы развития завода.
«ГазЭнергоКомплект» — это единственное в Центральном федеральном округе предприятие, выпускающее высокотехнологичное импортозамещающее оборудование для нефтегазового комплекса. Заказчиками завода являются крупные российские и белорусские предприятия. В прошлом году обороты компании превысили 4,3 млрд рублей.
«Предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, в том числе благодаря долгосрочным контрактам, что позволяет производить модернизацию и оптимизацию производства», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
12.11.2025 12:32
Память поколений: В Смоленске торжественно перезахоронили солдат Первой мировой
Первая мировая война явилась для страны тяжёлым испытанием. Смоленщина оказалась прифронтовой территорией: раненых с полей сражений привозили в местные госпитали, и многие не смогли пережить перевозки в глубокий тыл. Те, кто умирал от ран, были похоронены рядом с будущим медицинским университетом – в конце 1914 года здесь появилось Братское кладбище, где числилось свыше 780 захоронений воинов. Сегодня, несмотря на название, место утратило все могилы той эпохи.
12.11.2025 12:30
Профессия – Родину защищать!
В Смоленске открылся обновлённый пункт отбора на службу по контракту. В здании провели капитальный ремонт: полностью заменили полы, восстановили лестницу, покрасили и выровняли стены, отремонтировали кровлю и устранили проблему с канализацией. Работы выполнялись в сжатые сроки – скоро здесь будут располагаться люди, принявшие решение подписать контракт с Минобороны РФ. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов отметил, что в ремонте приняли участие местные
12.11.2025 12:29
Связь поколений на фасадах Смоленска
Художники в формате граффити показали героев прошлого и настоящего. Изображения появились по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова и в рамках проекта «Историческая память». Смоленск – город-щит, город-ключ, город-герой – всегда был одним из первых рубежей на подступах к Москве. Жители региона с оружием в руках защищали родной край; память о подвигах прошлых и современных героев теперь увековечена в историческом центре города, рядом со зданием регионального
12.11.2025 12:27
Память в кадре: 42 семьи на одной выставке: герои прошлого и настоящего
В Смоленске открылась выставка «Мы помним ваши имена…». Проект объединил архивные снимки и семейные истории от прадедов до участников СВО. Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Связь поколений», его инициативу поддержал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Нельзя забывать! На выставочных мольбертах представлены истории 42 семей: прадеды и деды рядом с героями современности — участниками
12.11.2025 12:26
12.11.2025 12:25
