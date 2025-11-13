Брянский губернатор обсудил перспективы развития «ГазЭнергоКомплект» с директором предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области встретился с учредителем предприятия «ГазЭнергоКомплект» Александром Шалатоновым. Они обсудили перспективы развития завода.

«ГазЭнергоКомплект» — это единственное в Центральном федеральном округе предприятие, выпускающее высокотехнологичное импортозамещающее оборудование для нефтегазового комплекса. Заказчиками завода являются крупные российские и белорусские предприятия. В прошлом году обороты компании превысили 4,3 млрд рублей.

«Предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, в том числе благодаря долгосрочным контрактам, что позволяет производить модернизацию и оптимизацию производства», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.