Губернатор назвал Брянскую область первой в мире по выращиванию рапса

По использованию удобрений регион занимает третье место.

Губернатор Александр Богомаз заявил о лидирующих позициях Брянской области в мире по выращиванию рапса. В режиме онлайн он отчитался о сельскохозяйственных успехах перед министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках Всероссийского Дня поля – 2021.

«В прошлом году, когда вы, Дмитрий Николаевич, были у нас в Брянской области, и мы обходили опытные делянки, посевы, вы сказали, что нужно внедрять в производство озимый рапс. Хочу доложить, что эту задачу мы выполнили. В этом году у нас озимого рапса посеяно 42 900 гектаров, это 15,5% всего общероссийского объема озимого рапса. Мы его уже почти убрали, на сегодня убрано 97%, намолот составил 163 тысячи тонн, средняя урожайность — 40,1 ц/га, это первый показатель в России. Дмитрий Николаевич, даже не это приятно, приятно то, что мы первые в мире. Сегодня средняя урожайность в Евросоюзе меньше 30 ц/га. Если взять лучшие страны, Англию, где в основном и растет озимый рапс, у них урожайность 34 ц/га, в Германии и Чехии – по 33», – заявил Богомаз.

Он также отметил, что Брянская область имеет не такие уж хорошие климатические условия, бедные почвы, где гумус на самых лучших полях составляет 2,2%.

«Тем не менее мы используем современные технологии. По внесению минеральных удобрений мы находимся на третьем месте, всего по прошлому году мы вносили 146 килограммов в действующем веществе. Наша задача – наращивать показатели, чтобы было хотя бы как в странах Европы, где средний показатель, в той же Германии, – 209 килограммов», – сказал брянский губернатор.