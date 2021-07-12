Губернатор рассказал о «невероятном удивлении» немцев на брянских полях

По словам Александра Богомаза, Брянская область обеспечивает продовольственную безопасность России.
Губернатор Александр Богомаз заявил о лидирующих позициях сельскохозяйственной отрасли Брянской области.
«Если взять сельское хозяйство нашей Брянской области, то мы по многим направлениям сегодня в лидерах, – сообщил Богомаз. – Совсем недавно к нам приезжали белорусы, немцы, и они были невероятно удивлены, как на наших землях можно получать такой урожай, как можно взращивать такие поля!»
По словам губернатора, Брянская область «выполняет сегодня задачу по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны и по закреплению и привлечению на село молодых людей, которые будут обустраивать здесь свои семьи, получать хорошую зарплату, растить своих детей».
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