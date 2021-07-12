В Брянске бананы оказались дешевле моркови

Лето оказалось неурожайным на традиционные овощи.

Жители Брянска заметили значительную разницу в стоимости бананов и моркови. Фото, сделанные в одном из городских сетевых магазинов, опубликованы в соцсетях. Если килограмм бананов брянцы могут приобрести за 56 рублей, за кило моркови им придется заплатить уже 74 рубля.

«Это как так у нас цены регулируют? Почему бананы дешевле морковки? Самое глупое то, что они сделают бананы по цене морковки, а не морковку по цене бананов», – возмущается автор фото.

В мае, напомним, в брянских магазинах картофель обогнал по стоимости привозные апельсины.