Губернатор заявил о не желающих работать за 50 тысяч рублей брянцах

Свое видение ситуации на рынке труда он обрисовал в рамках прямой линии.

Во время прямой линии с губернатором Брянской области Александром Богомазом жительница Стародуба пожаловалась на отсутствие в районе рабочих мест.

«Сколько в Стародубе было заводов, организаций, в которых люди работали. Сейчас все это закрыто, ликвидировано все. Остались одни начальники. Рабочих тут нет», – рассказала она губернатору.

Александр Богомаз с ней категорически не согласился. По его словам, ситуация ровно противоположная: работодатели не могут найти работников даже на высокую зарплату.

«Сегодня в районе, там, где вы живете, где я жил, вырос, вот работал, сегодня проблема не куда пойти на работу, а проблема – кто будет работать. Сегодня все, что работают, предприятия, перерабатывающие, промышленные, сельское хозяйство, проблема одна: не хватает рабочих рук. Эта проблема есть. Если мы посмотрим заработную плату, то ищут сегодня людей на заработную плату 50 тысяч и выше. Эта проблема существует», – заявил брянский губернатор.