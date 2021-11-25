Губернатор заявил о не желающих работать за 50 тысяч рублей брянцах

Свое видение ситуации на рынке труда он обрисовал в рамках прямой линии.
Во время прямой линии с губернатором Брянской области Александром Богомазом жительница Стародуба пожаловалась на отсутствие в районе рабочих мест.
«Сколько в Стародубе было заводов, организаций, в которых люди работали. Сейчас все это закрыто, ликвидировано все. Остались одни начальники. Рабочих тут нет», – рассказала она губернатору.
Александр Богомаз с ней категорически не согласился. По его словам, ситуация ровно противоположная: работодатели не могут найти работников даже на высокую зарплату.
«Сегодня в районе, там, где вы живете, где я жил, вырос, вот работал, сегодня проблема не куда пойти на работу, а проблема – кто будет работать. Сегодня все, что работают, предприятия, перерабатывающие, промышленные, сельское хозяйство, проблема одна: не хватает рабочих рук. Эта проблема есть. Если мы посмотрим заработную плату, то ищут сегодня людей на заработную плату 50 тысяч и выше. Эта проблема существует», – заявил брянский губернатор.
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