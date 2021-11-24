Брянский губернатор провел прямую линию (ВИДЕО)

В течение двух часов он отвечал на вопросы жителей региона.

23 ноября губернатор Брянской области провел прямую линию. С 16 ноября жители регионы оставляли вопросы в едином call-центре, по электронной почте и WhatsApp.

Наибольшее число вопросов задали жители Брянска. Менее активными оказались жители Брянского района, Клинцов, Дятьковского района и Новозыбкова.

Самыми популярными темами стали ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство, социальная сфера и пандемия.

На вопросы брянцев также отвечали заместители губернатора и руководители органов власти и главы муниципальных образований.

Всего на прямую линию поступило 2175 обращений, в том числе 1310 звонков, 443 сообщений в WhatsApp и 422 – на электронную почту.

Все обращения в правительстве региона взяли на рассмотрение вне зависимости от того, прозвучал ли ответ на вопрос в эфире.