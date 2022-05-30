Из брянской картошки за границей делают чипсы

700 центнеров картофеля гектар дают лучшие поля региона.

Брянская область остается лидером в России по производству картофеля. В прошлом году валовое производство этой культуры составило 1 120 тысяч тонн.

Лучшие поля региона дают 700 центнера картофеля на гектар. А например, урожайность в Республике Беларусь составляет 260 ц/га.

Кроме того, в регионе производят картофель чипсовых сортов, который продают за рубеж.