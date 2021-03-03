Конезавод в Локте назвали лучшим завочиком призовых рысистых пород

Предприятие из Брасовского района несколько раз отметили при подведении итогов бегового сезона прошлого года на Центральном Московском ипподроме.

Представители Локотского конезавода получили несколько наград на состоявшемся в феврале подведении итогов прошлогоднего бегового сезона на Центральном Московском ипподроме.

Об этом сообщил в своем Инстаграме региональный департамент сельского хозяйства.

Лучшей лошадью призовых пород 4 лет признали Премьеру Лок, лошадей призовых пород старшего возраста — Пекин Лок. Лошадь Премьера Лок признана лучшей лошадью 2020 года призовых пород.

Лиллихаммеру Локу под управлением Раиля Габдрашитова достался приз журнала «Коневодство и конный спорт». Это девятая победа коня и 500-я — наездника. Раиль Габдрашитов был признан лучшим наездником 2020 года.

А конный завод «Локотской» назвали лучшим коннозаводчиком призовых рысистых пород.