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Конезавод в Локте назвали лучшим завочиком призовых рысистых пород

2021, 03 марта 10:52 Экономика
Конезавод в Локте назвали лучшим завочиком призовых рысистых пород
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Предприятие из Брасовского района несколько раз отметили при подведении итогов бегового сезона прошлого года на Центральном  Московском ипподроме.

Представители Локотского конезавода получили несколько наград на состоявшемся в феврале подведении итогов прошлогоднего бегового сезона на Центральном Московском ипподроме.

Об этом сообщил в своем Инстаграме региональный департамент сельского хозяйства.

Лучшей лошадью призовых пород 4 лет признали Премьеру Лок, лошадей призовых пород старшего возраста — Пекин Лок. Лошадь Премьера Лок признана лучшей лошадью 2020 года призовых пород.

Лиллихаммеру Локу под управлением Раиля Габдрашитова достался приз журнала «Коневодство и конный спорт». Это девятая победа коня и 500-я — наездника. Раиль Габдрашитов был признан лучшим наездником 2020 года.

А конный завод «Локотской» назвали лучшим коннозаводчиком призовых рысистых пород.

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