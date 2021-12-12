Ледовый дворец построят в Брянске

А в посёлке Локоть появится бассейн.

В бюджет на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы депутаты Брянской областной Думы заложили около 400 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в муниципалитетах.

За счёт дополнительных собственных средств в Фокинском районе Брянска построят ледовый дворец. Потратят на него 125 миллионов рублей. В посёлке Локоть Брасовского района появится бассейн. Он обойдётся властям в 130 миллионов рублей.

Ещё около 134 миллионов направят на ремонт стадионов в Клинцах и в Климово.