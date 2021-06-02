Межрегиональная банда вывела в тень 5,3 млрд рублей в Брянске и Петербурге

Злоумышленники укрывали деньги клиентов от налоговой службы.

В Брянске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников крупного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность.

На скамье подсудимых окажутся 23 участника сообщества – жители Брянской, Смоленской областей и Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в 2014 году один из злоумышленников создал в Брянске и Санкт-Петербурге преступное сообщество, в состав которого вошли еще 23 человека. За незаконное вознаграждение члены группы выводили из-под налогового контроля деньги «клиентов» – предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках.

Мошенники создали фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и клиентами, заинтересованными в обналичивании и транзите средств. Участники сообщества изготовили не менее 49 тысяч поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм-однодневок, для которых открывали расчетные счета в российских банках.

В результате в теневой оборот поступило более 5,3 миллиарда рублей заказчиков, а преступники заработали не менее 107 миллионов рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. Организатору грозит до 20 лет заключения и штраф в размере до 5 миллионов рублей; участникам сообщества – до 10 лет заключения со штрафом в размере до 3 миллионов рублей.