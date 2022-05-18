Минимальный набор продуктов подорожал в Брянской области на 5,19%

В апреле его стоимость составила 5884,02 рубля.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Брянской области в конце апреля составила 5884,02 рубля в расчете на месяц.

По сравнению с концом марта его стоимость увеличилась на 5,19%, сообщает Брянскстат.

Больше всего цены на продукты из минимального набора выросли в Клинцах – до 5893,29 рубля, на 6,2%. В Новозыбкове стоимость набора подорожала до 5551,92 рубля, на 5,9%; в Брянске – до 5932,83 рубля, на 4,79; в Навле – до 5401,09 рубля, на 3,26%.

Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используют единые, установленные в целом по России условные объемы потребления продуктов и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации и России в целом.