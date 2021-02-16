Минимальный продуктовый набор для брянцев стоит 4233,85 рубля

За месяц он подорожал на 1,2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Брянской области в конце января составила 4233,85 рубля в расчете на месяц. По данным Брянскстата, по сравнению с концом декабря его стоимость увеличилась на 1,2%.

В Брянске стоимость набора в конце января составила 4347,94 рубля, увеличившись на 1,3% за месяц, в Новозыбкове – 4105,64 рублей (+0,9% за месяц), в Клинцах – 3990,48 рубля (+1,2%), в Навле – 4225,57 рубля (+1,2%).

При расчете стоимости минимального набора используются единые, установленные в целом по России, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены в регионах.