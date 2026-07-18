Министр промышленности и торговли РФ посетил Жуковский веломотозаводе

2026, 18 июля 20:19

Министр промышленности и торговли РФ посетил Жуковский веломотозаводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянскую область посетил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Он побывал на промышленных предприятиях региона.

На Жуковском веломотозаводе Министр встретился с временно исполняющим обязанности Губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Они обсудили проекты брянских предприятий по расширению мощностей и освоению новых типов продукции.

На веломотозаводе трудятся свыше двух тысяч сотрудников. Антон Алиханов и Егор Ковальчук пообщались с ними в заводской столовой.