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Промышленность

Министр промышленности и торговли РФ посетил Жуковский веломотозаводе

2026, 18 июля 20:19
Министр промышленности и торговли РФ посетил Жуковский веломотозаводе
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Министр промышленности и торговли РФ посетил Жуковский веломотозаводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

Брянскую область посетил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Он побывал на промышленных предприятиях региона.

На Жуковском веломотозаводе Министр встретился с временно исполняющим обязанности Губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Они обсудили проекты брянских предприятий по расширению мощностей и освоению новых типов продукции.

На веломотозаводе трудятся свыше двух тысяч сотрудников. Антон Алиханов и Егор Ковальчук пообщались с ними в заводской столовой.

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