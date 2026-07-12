Жительницу Брянского района суд оштрафовал за посредничество в коммерческом подкупе

2026, 12 июля 17:26

Жительницу Брянского района суд оштрафовал за посредничество в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в городе Клинцы рассмотрел уголовное дело о посредничестве в коммерческом подкупе. Приговор выслушала 42-летняя жительница Брянского района.

С 2022 по 2024 год женщина являлась менеджером фирмы-поставщика. По просьбе коммерческого директора она договорилась с менеджером другого предприятия о передаче последнему незаконного денежного вознаграждения. Более 260 тысяч рублей передавались за преимущества перед другими контрагентами при поставке строительных материалов.

Суд оштрафовал виновную на 150 тысяч рублей. Мобильные телефоны, используемые при совершении преступления, конфискованы в доход государства. Решение не вступило в законную силу.