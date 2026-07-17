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Общество

Президент России наградил двух жителей Брянской области за трудовые успехи

2026, 17 июля 16:37
Президент России наградил двух жителей Брянской области за трудовые успехи
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Президент России наградил двух жителей Брянской области за трудовые успехи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». За благодарность главы государства объявлена заместителю начальника межмуниципального отдела по Брянскому, Карачевскому районам и городу Сельцо управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области Ольге Каплуновой.

Кроме того, Президент России отметил заслуги в области культуры и искусства директора Централизованной системы общедоступных библиотек города Брянска Галины Моцар. Она награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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