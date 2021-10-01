Московский подрядчик сорвал сроки строительства спортивного комплекса в Брянске

Городские власти расторгли договор в одностороннем порядке.

Брянская городская администрация в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт с московским ООО «Магистраль Телеком» в связи с грубым нарушением срока строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежицком районе.

Контракт с ООО «Магистраль Телеком» был заключен в ноябре 2019 года и действовал до конца декабря 2020 года. К этому сроку работы не были выполнены. В связи с пандемией мэрия дала подрядчику время на завершение работ, однако московская компания возможность проигнорировала.

Сейчас в горадминистрации готовят комплект документов для повторной конкурсной процедуры, которая определит новую подрядную организацию. Готовность спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, строящегося в Бежицком районе, составляет 80%.