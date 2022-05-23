На безопасность брянских школ и садов тратят около 100 млн рублей ежегодно

Учреждения охраняет Рогвардия или ЧОПы.

На безопасность брянских школ и детских садов тратят около 100 млн рублей ежегодно.

На найм охранников в образовательные учреждения Брянска из бюджета тратят более 80 миллионов рублей каждый год. Школы и садики охраняют сотрудники Росгвардии или специализированных ЧОПов.

Более 9 миллионов рублей тратят на обслуживание систем безопасности: видеонаблюдение, пожарную сигнализациею и «тревожную» кнопку. Свыше шести млн рублей выделяют на выезды групп экстренного реагирования вневедомственной охраны. Также около трёх млн рублей направляют на реализацию противопожарных мер.

Всего на безопасность уходит около 100 миллионов рублей.