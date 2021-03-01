На Брянщине появится откормочная площадка для коров

По информации решионального департамента сельского хозяйства, после ее введения в эксплуатацию там будет содержаться от 80 тыс. голов крупного рогатого скота.

Смоленские следователи возбудили уголовное дело после травмы на пилораме СУ СК РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело по факту получения работником травмы на пилораме. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК. По версии следствия, 13 января 2021 года 24-летняя рабочая пилорамы, выполняя работу на горбыльно-ребровом станке «ГР-500» получила повреждения пальцев руки, которые квалифицируются тяжкий вред здоровью Следователи продолжают проводить следственные и иные действия,

21 человек умер в результате пожаров в Смоленской области С начала 2021 года на территории Смоленской области зафиксировали увеличение количества пожаров и погибших при пожарах людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В регионе уже произошло 248 пожара, в результате которых погиб 21 человек, было травмировано 7 человек. Наибольшее количество пожаров произошло в жилых домах. В большей степени в вечернее и ночное

Губернатор Смоленщины внес изменения в указ о повышенной готовности к COVID-19 Губернатор Смоленской области внес изменения в региональный указ «О ведении режима повышенной готовности». В документе говорится о том, что до 31 марта продляются ограничительные мероприятия в организациях с круглосуточным пребыванием граждан в виде приостановления допуска посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях. Изменения в указ вносятся на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по

Коронавирус унес жизни еще семи жителей Смоленской области Коронавирус продолжает уносить жизни жителей Смоленской области, сообщает федеральный оперштаб сегодня, 27 февраля. Так, за последние 24 часа в регионе умерли еще семь жителей Смоленщины. Число летальных случаев достигло 612. Также в регионе коронавирус подтвердился у 80 человек. Общее число случаев заболевания коронавирусом достигло 26 131. Еще 191 человек выздоровел и выписался из больниц. Всего

5 малых вокзалов МЖД в Смоленской области станут «цифровыми» с 1 марта С 1 марта в Смоленской области на цифровую систему удаленного управления перейдут еще 5 вокзалов, расположенных на станциях Вязьма – Новоторжская, Вязьма – Брянская, Сычевка, Баскаковка и Пригорье. Всего 56 вокзалов МЖД станут «цифровыми». С помощью автоматизированной системы осуществляется управление всеми жизнеобеспечивающими функциями вокзала: видеонаблюдением и дистанционной связью с пассажиром, громкоговорящим оповещением, контролем входных групп,