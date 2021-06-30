На Брянщине с 1 июля повысятся цены на ЖКХ

В Брянской области тарифы остаются низкими.

С 1 июля в Брянской области вырастут тарифы ЖКХ, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз на совещании в региональном правительстве.

Также он напомнил, что на Брянщине тарифы на услуги ЖКХ все же остаются низкими в сравнении с другими регионами.

Повысятся на 3% цены на газ. Стоимость кубометра холодной воды будет составлять около 25 рублей. А один киловатт-час будет стоить около 4 рублей, что на 5% больше, чем было.