На 89 объектах вскоре начнут работы.

В 2022 году на дороги Брянской области потратят 9,2 миллиарда рублей. Эти деньги направят на ремонт и строительство. Уже проводят торги и заключают контракты.

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» реализуют 45 объектов общей протяжённостью 68 километров. Их закончат в этом году. В числе объектов — защитная дамба Брянск-I — Брянск-II. Ещё на 44 объектах протяжённостью 67,4 километра в этом году начнутся работы.