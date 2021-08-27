На обновление материальной базы брянских учреждений культуры в 2021 году выделили 10 миллионов рублей

За последние три года на эти цели направили более 23,1 миллиона рублей.

В 2021 году на обновление материальной базы городских учреждений культуры в Брянске выделили 10 миллионов рублей.

На 5 миллионов рублей, выделенных из бюджета школе искусств № 2, приобрели инструменты и оборудование: два фортепиано, струнные инструменты, аккордеон, домра, труба и концертный баян. До 7 октября должны привезти концертный рояль.

Кроме того, закупили мольберты, интерактивные доски, хоровой станок и учебные пособия по различным дисциплинам.

Также 5 миллионов рублей выделили на библиотеку № 6. На эти средства приобрели компьютеры, проекторы, новая мебель и т.д.

Сегодня, 27 августа, открывается обновленная библиотека.