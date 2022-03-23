На содержание брянских парков потратят около 25 миллионов рублей

Парки планируют заработать 10 миллионов рублей.

В этом году на содержание парков в Брянске потратят около 25 миллионов рублей. Деньги потратят на коммунальные расходы, налоги и заработную плату. Об этом рассказал руководитель городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин.

В объединение входят шесть парков общей площадью 40,1 гектара: ЦПКиО им. 1000-летия Брянска, парк им. Толстого, «Юность», «Майский», парк им. Пушкина, парк у ДК железнодорожников.

Готовиться к работе в весенне-летний период парки будут за свой счёт. В этому году они планируют заработать около 10 миллионов рублей.

В городских парках установлено более 100 аттракционов. Перед началом сезона их отремонтирую и проведут техническое освидетельствование. Кроме того, в парках меняют лампы в фонарях, отремонтируют и покрасят около 130 лавочек и более 150 урн, благоустроят клумбы, посеют газонную траву и проведут обработку от насекомых. А в парке Толстого, в парке у ДК железнодорожников и в Майском парке отремонтируют туалеты.