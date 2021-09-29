На строительство новой дороги-дублера в Брянске выделят федеральную субсидию

Двухкилометровая дорога по улице Ильи Иванова разгрузит Советский район.

В Брянске продолжается работа над развитием дорожной сети. Минстрой России и брянское правительство заключили соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство дороги по улице Ильи Иванова в Советском районе.

Сейчас проект проходит государственную экспертизу, начало работ запланировано на 2022 год. Новая дорога протяженностью 2,02 километра станет дублером дороги по улице Бежицкой и позволит разгрузить Советский район.

Также, напомним, власти планируют построить в Брянске четырехполосную дорогу, которая свяжет телецентр и Фокинский район.