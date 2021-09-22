На заводе под Почепом сожгли тонну кокаина

Здесь открыли специализированный участок, предназначенный для уничтожения наркотиков.
По поручению Минпромторга России на площадке филиала «Почеп» ФГУП «Московский эндокринный завод» ввели в эксплуатацию специализированный производственный участок, предназначенный для уничтожения изъятых из незаконного оборота либо конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Как сообщает региональное правительство, технология позволяет полностью уничтожить наркотики. Система активной фильтрации исключает возможность выброса загрязняющих веществ в воздух.
20 сентября на предприятии побывал первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. В этот день на Почепском заводе уничтожили первую тонну кокаина.
«Мы рассматриваем Московский эндокринный завод и его филиалы как опорные точки в ряде федеральных программ. Это и крупнейший производитель масок. МЭЗ – это наша программа импортозамещения в производстве субстанций. Программа предполагает выделение 6,5 миллиарда рублей до 2024 года, из которых 1,7 миллиарда рублей – собственные средства, которые зарабатывает предприятие. Это 45 субстанций, причем такие, которые в России в принципе не производятся, и по ним будет достигнута полная импортонезависимость. Это крайне важно с учетом того, что сейчас цены на лекарственные субстанции сильно скачут и-за ажиотажного спроса, что создает угрозу национальной безопасности», – отметил Василий Осьмаков.
«Московский эндокринный завод» («Эндофарм»), подведомственный Министерству промышленности и торговли РФ, является крупнейшим государственным производителем лекарств и входит в перечень системообразующих организаций фармацевтической промышленности.
Во время пандемии завод стал одним из крупнейших в России, производящим маски в режиме полного цикла – от сырья и комплектующих до готовой продукции.
Предприятие выпускает более 110 наименований лекарств, большая часть из которых входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, а также активные фармацевтические субстанции, стандартные образцы и медицинские изделия.
В филиале «Почеп» организован полный цикл промышленного производства более 45 наименований активных фармацевтических субстанций из сырья растительного и животного происхождения и получаемых методом химического синтеза.
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