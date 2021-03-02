На заводе в Почепе создадут более 1500 новых рабочих мест

Предприятие снова будет выпускать лекарства.

Руководство филиала Москвоского эндокринного завода в Почепе сообщает о намерении вернуться к выпуску лекарств и для этого создать 1500 новых рабочих мест.

По имеющейся информации, выпуск лекарств планируется возобновить в декабре.

В условиях роста заболеваемости коронавирусом и дефицита средств защиты на заводе выпускали медицинские маски, и он стал одним из крупнейших их производителей в стране.