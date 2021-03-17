Названы самые востребованные в Брянской области профессии

Регион нуждается в инженерах, сельскохозяйственных рабочих, продавцах и других специалистах.

В Правительстве Брянской области назвали самые востребованные в регионе профессии.

По данным облправительства, на сегодняшний день более 2200 рабочих мест предлагают предприятия обрабатывающих производств, к которым относятся промышленные предприятия, швейные и перерабатывающие комбинаты.

На промышленные предприятия требуются инженеры различных специальностей, технологи, высокоразрядные слесари-ремонтники и операторы, станочники и токари.

Также в регионе не хватает швей. При этом многие работодатели не требуют от соискателей стажа и организуют обучение.

Сельскохозяйственные предприятия нуждаются в 2000 работников, половина вакансий – без требований к квалификации. Чаще всего нужны операторы животноводческих и свиноводческих комплексов и механизированных ферм, рабочие по уходу за животными, овощеводы, животноводы и подсобные рабочие.

В числе «квалифицированных» вакансий – трактористы-машинисты, водители, агрономы, ветеринарные врачи и зоотехники.

Транспортные предприятия области ищут водителей и кондукторов, почта – операторов связи, почтальонов и начальников почтамтов.

Сфера торговли нуждается в продавцах, агентах по закупкам, менеджерам по продажам и других специалистах.

Предприятия ЖКХ готовы принять на работу машинистов насосных установок, слесарей-ремонтников, сантехников, слесарей аварийно-восстановительных работ, электромонтеров, плотников и кровельщиков.