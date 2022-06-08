Нелегальные торговые точки закрыли в Бежице

На прилавках без холодильника хранились скоропортящиеся продукты.

В Бежицком районе Брянска закрыли нелегальные торговые точки.

Их в ходе рейда сотрудники Бежицкой районной администрации, представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, налоговой службы, службы судебных приставов и управления по вопросам миграции УМВД РФ обнаружили в районе остановок «Магазин «Мечта» и «ДК Медведева» по улице Литейной.

На прилавках нелегальных торговцев находились скоропортящиеся продукты, в том числе колбаса, которая хранилась без холодильника.

В отношении организаторов бизнеса и продавцов составили 11 административных протоколов. Несанкционированная торговля была прекращена, торговое оборудование демонтировано и вывезено.