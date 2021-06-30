Новый закон «О пчеловодстве» поддержит пасечников Брянщины

Документ федерального законодательства затронет деятельность пчеловодов.

Накануне, 29 июня, в силу вступил Федеральный закон «О пчеловодстве». Как поясняет председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Брянской облдумы Эдуард Дуданов, документ решает ряд серьезных вопросов. Деятельность пчеловодов будет поддерживаться на законодательном уровне.

Например, фермеров, использующих пестициды для обработки полей, обяжут заблаговременно предупреждать о своих действиях. Также, чтобы предотвратить случаи массовой гибели пчел, будет производиться учет насекомых.

По словам Эдуарда Дуданова, принятие поправок позволит активнее поддерживать и развивать отрасль пчеловодства, государство готово содействовать продвижению продукции в России и за рубеж.