Около 19 тысяч квадратных метров дороги заменят на улице Камозина в Брянске

Ещё 3,5 тысячи квадратных метров асфальта уложат на тротуарах.

В Брянске подрядчик начал ремонтировать 700 метров улицы Камозина. Работы идут от улицы III Интернационала до улицы Мининской. Сейчас рабочие меняют бордюры.

Всего на Камозина заменят около 19 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Ещё 3,5 тысячи квадратных метров асфальта уложат на тротуарах. Кроме того, для общественного транспорта сделают заездные карманы.

Ещё на улице поставят более 50 новых опор и повесят светодиодные светильники. Также здесь реконструируют ливневой канализации: поменяют 80 метров труб и установят восьми новых колодцев.

Стоимость капремонта – 59,9 млн рублей.