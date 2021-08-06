В Брянской области подешевели овощи

Об этом заявил Брянскстат.

В Брянской области подешевел «борщевой» набор. Об этом сообщили в Брянскстате.

По данным ведомства, на 2 августа цены на отдельные виды овощей в Брянской области оказались ниже, чем в соседних регионах.

На минувшей неделе в регионе снизились цены на морковь, помидоры, огурцы, картофель, лук, капусту и яблоки.

В выходные в Брянске работают овощные ярмарки, на которых представлена продукция местных производителей. С 14 августа ярмарки выходного дня будут работать еженедельно во всех районах области.