Продуктовая корзина подорожала в Брянской области
Минимальный набор продуктов в последний месяц прошлого года подорожал на Брянщине на 0,5%. Об этом сообщили в Брянскстате.
В Брянской области стоимость минимального продуктового набора в конце декабря минувшего года составила 5318,29 рублей. За месяц его цена выросла на 0,5%.
В Брянске стоимость корзины составила 5298,59 рублей. Она также подорожала на 0,5 %. В Клинцах рост составил уже 0,7%. Цена там выросла до 5445,07 рублей.
Больше всего подорожали продукты в Новозыбкове – на 0,9% за месяц. При этом стоимость корзины ниже общеобластного показателя – 5260,97 рублей.
А в посёлке Навля самый дешёвый продуктовый набор – 4608,58 рублей. За месяц цена на него увеличилась на 0,2%.
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