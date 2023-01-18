Продуктовая корзина подорожала в Брянской области

Минимальный набор продуктов в последний месяц прошлого года подорожал на Брянщине на 0,5%. Об этом сообщили в Брянскстате.

В Брянской области стоимость минимального продуктового набора в конце декабря минувшего года составила 5318,29 рублей. За месяц его цена выросла на 0,5%.

В Брянске стоимость корзины составила 5298,59 рублей. Она также подорожала на 0,5 %. В Клинцах рост составил уже 0,7%. Цена там выросла до 5445,07 рублей.

Больше всего подорожали продукты в Новозыбкове – на 0,9% за месяц. При этом стоимость корзины ниже общеобластного показателя – 5260,97 рублей.

А в посёлке Навля самый дешёвый продуктовый набор – 4608,58 рублей. За месяц цена на него увеличилась на 0,2%.