Продуктовый набор подорожал на Брянщине за месяц

Цена на минимальный набор продуктов в Брянской области выросла на 1%. Об этом сообщили в Брянскстате.

Стоимость условного набора продуктов на месяц по Брянской области в конце января составила 5312,30 рублей. С декабря цена выросла на 1%.

В Брянске и Новозыбкове продуктовая корзина подорожала на 0,8%. При этом в областном центре она стала стоить 5280,04 рублей. А в Новозыбкове минимальный набор можно купить за 5199,79 рублей.

Самый большой рост произошёл в поселке Навля — 1,6%. Но цена там ниже, чем во многих других населённых пунктах — 4705,62 рубля. В Клинцах продукты подорожали на 1,3 % и стали стоить 5460,13 рубля.