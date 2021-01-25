Промышленность Брянщины показала рост по итогам прошлого года

В условиях пандемии коронавируса промышленность региона продемонстрировала рост на 0,3% к уровню 2019 года.

Рост производства на предприятиях Брянской области в целом по итогам прошлого года составил 0,3%.

Как сообщает региональный департамент экономического развития, основным драйвером роста стали предприятия сферы электроники и оптических изделий. Рост этой отрасли на Брянщине составил до 14,5% к уровню позапрошлого года.

Следом идут производство цемента, кирпича и строительных конструкций — плюс 6,9% — и пищевая промышленность — плюс 6,3%.

Темпы роста продемонстрировали также предприятия по добыче полезных ископаемых и производству табака, изделий из кожи, бумаги, автотранспортных средств и мебели.

Фото: Брянский машиностроительный завод.