Пяти торговцам отказали в площадях в Брянске

Возможность размещения торговых мест получила отрицательную оценку экспертов.

В Брянске пяти предпринимателям отказали в торговых площадях. Соответствующие решения приняли депутаты горсовета на очередном заседании 26 мая.

Из схемы размещения нестационарных торговых объектов депутаты исключили три места. Это лоток по продаже кваса в парке Железнодорожников, киоск и павильон по продаже продовольственных товаров на остановке «Волочаевская» и у дома № 23 по улице Олега Кошевого в Фокинском районе.

Также отказано о включении в схему двух мест, поскольку по ним имеются отрицательные заключения экспертных служб. Это продовольственные павильоны у дома № 50а по улице Литейной и у дома № 1 по улице Дружбы в Бежицком районе Брянска.