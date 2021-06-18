Работу «Навлинских продуктов» приостановили на месяц за нарушения

Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям нашло неоднократные несоответствия объемов сырья и выпускаемой готовой молочной продукции на предприятии ООО «Навлинские продукты».

В фирме оформлялись транзакции типа «переработка/производство», при которых в графу «Сырье» вносилась недостоверная информация в части объемов, направленных в производство.

Например, из сырья «Масло сливочное» объемом 730 килограмм, направленного в производство, вырабатывалась уже 980 килограмм продукции «Масло сливочное». При этом не указывалось за счет чего произошло подобное увеличение объема.

Также были выявлены случаи, когда вносились недостоверные данные о сырье, направленном на переработку.

Например, в графу «Сырье» вносилась информация лишь о масле сливочном с массовой долей жира в сухом веществе 72,5%, а в графе «Вырабатываемая продукция» уже 82,5%, что невозможно технологически.

В итоге деятельность ООО «Навлинские продукты» приостановлена на срок 30 дней.