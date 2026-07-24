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Транспорт

Расписание брянских электричек изменится в конце июля

2026, 24 июля 16:26
Расписание брянских электричек изменится в конце июля
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Расписание брянских электричек изменится в конце июля из-за модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

 

С 27 по 31 июля специалисты будут модернизировать инфраструктуру на перегоне Сухиничи – Живодовка и на станции Сухиничи-Главные. Работы будут проходить с 4 часов утра до 14 часов дня. Работы повлияют на расписание пригородных поездов в Брянской и Калужской областях. 

Время отправления и прибытия электропоездов Брянск-Орловский – Сухиничи-Главные и обратно изменится. Также пригородный поезд №6687 Брянск-Орловский – Комаричи отправится на 10 минут позже  – в 19:20. 

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