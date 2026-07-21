Врио губернатора Брянской области встретился с управляющим банком ВТБ в регионе

2026, 21 июля 10:44

Врио губернатора Брянской области встретился с управляющим банком ВТБ в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с управляющим банком ВТБ в регионе Дмитрием Пановым. Во мероприятии также приняла участие замгубернатора Галина Петушкова. Речь на встрече шла об участии банка в экономических проектах региона, поддержке социальных инициатив и повышении доступности сервисов для жителей.

На Петербургском международном экономической форуме правительство Брянской области и банк подписали Соглашение о сотрудничестве. Финансовое учреждение поддерживает предприятия малого и среднего бизнеса, сопровождает внешнеэкономическую деятельность многих производств и участвует в реализации инвестиционных проектов. Также банк реализует федеральную программу «Пушкинская карта» и проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности жителей.