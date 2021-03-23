«Рен ТВ» рассказал о массовых увольнениях на масочном заводе под Почепом (ВИДЕО)

Более 200 человек из 750 уволились по собственному желанию.
Телеканал «Рен ТВ» рассказал о «хитром способе» избавления от «лишних» сотрудников в филиале Московского эндокринного завода в Почепском районе.
Филиал «Московского эндокринного завода», подведомственного Минпромторгу, под Почепом открыли в начале пандемии в апреле 2020 года. Сотрудников набирали как из соседних районов, так и из областного центра.
С прошлого года завод наладил экстренное производство медицинских масок. Но, как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, спрос на маски упал и цеха встали.
Как сообщает «Рен ТВ», руководство завода решило избавиться от «ненужных» работников «весьма хитрым способом» – отменив корпоративный транспорт.
В итоге из 750 сотрудников завода заявления по собственному желанию написали более 200.
«Если бы их сократили, то по закону пришлось бы выплачивать по несколько окладов каждому. Но история с транспортом решила эти проблемы руководства филиала. Хотя директор и уверяет, что они никого не вынуждают увольняться, просто корпоративный транспорт запускали только на время локдауна», – отмечает телеканал.
«Нас просто за один рабочий день поставили в известность, что отменяются все рейсы. У меня просто паническое состояние, как дальше растить сына!» – рассказала упаковщица завода Альбина Лойко.
«К сожалению, маски не продаются! Прибыли у предприятия нет, оплачивать транспорт нечем!» – заявил начальник производства Валентин Павлов – его пояснение сотрудницы записали на диктофон.
По словам директора филиала «Почеп» ФГУП «Московский эндокринный завод» Дмитрия Матросова, «пик спроса на маски прошел, предприятие возвращается к своему стандартному режиму работы – это пятидневка».
«Соответственно, раньше же у нас не было корпоративного транспорта, и мы добирались самостоятельно», – пояснил он.
Несмотря на то что, по словам работников, им обещали наличие корпоративного транспорта, в трудовых договорах соответствующего пункта нет.
В районной администрации журналистам неофициально пояснили, что вопрос с транспортом можно решить при желании руководства завода.
«Если к нам обратится руководство завода, мы же не против организовать перевозчиков. Но такого прецедента не возникало, никто не обращался. У любого крупного предприятия на территории округа транспорт есть, они их подвозят, а здесь что – люди ищут причины, чтобы сократить людей», – отмечают чиновники.
Сейчас на заводе проходит проверка прокуратуры.
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