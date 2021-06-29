С 1 июля в Брянской области подорожают коммунальные услуги

В месяц среднестатистической семье придется платить на 2,81% больше.

С 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги в Брянской области.

Как сообщает региональное правительство, для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 54 квадратных метра, не оборудованной приборами учета, с полным набором коммунальных услуг, сумма платежей вырастет на 2,81%, или 141 рубль 78 копеек.

В облправительстве также отметили, что для брянцев тарифы вырастут в меньшей степени по сравнению с другими регионами. При этом рост тарифов в Брянской области значительно ниже уровня, утвержденного Правительством РФ – 3,4%.