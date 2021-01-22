С Брянщины отгрузили за рубеж 225 тыс. тонн зерна

За границей пользуется спросом сельскохозяйственная продукция и изделия лесной и деревообрабатывающей промышенности региона.

За прошлый год на Брянщине оформили для вывоза за границу 225 тыс. тонн продовольственного и фуражного зерна, порядка 40 тыс. тонн картошки и продуктов ее переработки, около 24 тыс. тонн продукты зерна.

Отгружено также 19 тыс. тонн картона, свыше 53 тыс. кубометров пиломатериалов и продукции из дерева и более н тыс. тонн кормовых смесей.

Брянское зерно закупали Беларусь, Украина, Молдова, Латвия, Армения, Азербайджан, Германия, Нидерланды, Турция и Польша.

Картофель — Беларусь, Сербия, Украина, Молдова, Венгрия, Чехия, Азербайджан, Чили, Уругвай, Куба , Аргентина, Румыниа, Казахстан, Турция.

Востребованы за границей также продукция деревообрабатывающей промышленности региона и лесопродукции.