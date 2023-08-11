На Брянщине убрали урожай с 86 тысяч гектаров земли
В Брянской области за две недели убрали урожай с 86 тысяч гектаров земли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На совещании в областном правительстве обсудили ход уборки урожая. Директор регионального департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко уточнил, что в 2023 году подлежит уборке 500 тысяч гектаров земли. Несмотря на дожди за две недели аграрии уже собрали урожай с 86 тысяч гектаров.
Так, зерновых культур убрано на площади 45 тысяч гектаров. Рапс обмолочен на площади 41 тысяча гектаров.
Также в 12 районах области убирают ранний картофель. Его выкопали 949 гектаров — 3% от плана.
Параллельно аграрии в 11 районах сеют рапс озимого под урожай будущего года. Уже задействовано более семи тысяч гектаров земли.
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