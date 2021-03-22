Самой «хлебной» отраслью в Брянской области оказался транспорт

Наш регион занял 62-е место из 85 в России по зарплатам.
Брянская область заняла 62-ме место из 85 в рейтинге РИА Новости «Где в России самые высокие зарплаты».
По данным исследования, самой высокооплачиваемой в Брянской области отраслью является сухопутный транспорт. Средняя зарплата здесь находится на отметке в 48 тысяч рублей.
Соседняя Орловская область заняла в рейтинге 69-е место. Больше остальных орловчане зарабатывают в сфере финансовых услуг – 45 тысяч рублей.
Смоленская область – на 74-м месте с 44 тысячами рублей в энергетическом комплексе.
Калужская область значительно опередила соседей. Здесь в производстве автотранспорта уровень зарплат доходит до 62 тысяч рублей.
Самые высокие зарплаты в России, согласно результатам исследования, получают сахалинские нефтяники – в среднем они зарабатывают более 380 тысяч рублей в месяц. Это вдвое больше, чем зарплата московских финансистов, которая приближается к 190 тысячам. Нефтяники из Ямало-Ненецкого округа могут похвастаться третьим по величине доходом — их средний заработок превышает 170 тысяч рублей.
Между тем государственная служба занятости предлагает жителям Брянской области поработать социальным педагогом в школе за 6,2 тысячи рублей. Работа постоянная, но с неполным рабочим днем. Однако подработать где-то еще вряд ли получится – добираться на работу придется на рейсовом автобусе в деревню Гришина Слобода Жуковского района.
Медсестре в Гордеевском районе обещают зарплату в размере до 8 тысяч рублей. Учителю музыки по классу флейты в Детской школе искусств № 2 имени Чайковского в Советском районе Брянска – 3,4 тысячи рублей. Это четверть ставки, но при умножении на 4 получаем зарплату при полной ставке менее 14 тысяч рублей.
Брянские дорожники же, которые латают ямы в любую погоду и теоретически должны обеспечить региону идеальные дороги, получают от 12,9 тысячи до 25 тысяч рублей.
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