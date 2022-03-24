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Спорткомплекс в Бежицком районе Брянска готов на 90%

2022, 24 марта 12:11 Экономика
Спорткомплекс в Бежицком районе Брянска готов на 90%
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На строительство выделено более 200 миллионов рублей.

На стройплощадке спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) в Бежицком районе Брянска прошло выездное заседание. Объект проверяли врио заместителя губернатора Брянской области Николай Симоненко и глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

СОК уже готов на 90%. Здание комплекса остеклено и отапливается от собственной котельной. В большом спортивном зале решается вопрос с трибунами для зрителей. Остальное оборудование завезено и ожидает монтажа. В других помещениях делают ступени и пандусы, кладут плитку, устанавливают тепловые узлы и вентиляцию.

Спорткомплекс в Бежицком районе Брянска готов на 90%

Прилегающую территорию готовят к асфальтированию. А на тротуарах вокруг здания укладываю плитку.

«С вводом в строй бассейна в Бежице жители всех четырёх районов Брянска будут иметь возможность заниматься плаванием, не выезжая за пределы своего района. Мы стремимся к выполнению этой задачи, совсем скоро она будет решена», — подчеркнул Александр Макаров.

Из областного и городского бюджетов на строительство комплекса выделено более 200 миллионов рублей.

Спорткомплекс в Бежицком районе Брянска готов на 90%

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