Спорткомплекс в Бежицком районе Брянска готов на 90%

На строительство выделено более 200 миллионов рублей.

На стройплощадке спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) в Бежицком районе Брянска прошло выездное заседание. Объект проверяли врио заместителя губернатора Брянской области Николай Симоненко и глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

СОК уже готов на 90%. Здание комплекса остеклено и отапливается от собственной котельной. В большом спортивном зале решается вопрос с трибунами для зрителей. Остальное оборудование завезено и ожидает монтажа. В других помещениях делают ступени и пандусы, кладут плитку, устанавливают тепловые узлы и вентиляцию.

Прилегающую территорию готовят к асфальтированию. А на тротуарах вокруг здания укладываю плитку.

«С вводом в строй бассейна в Бежице жители всех четырёх районов Брянска будут иметь возможность заниматься плаванием, не выезжая за пределы своего района. Мы стремимся к выполнению этой задачи, совсем скоро она будет решена», — подчеркнул Александр Макаров.

Из областного и городского бюджетов на строительство комплекса выделено более 200 миллионов рублей.