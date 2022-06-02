Среднедушевой доход брянцев достиг 29 823 рублей в месяц

Ежемесячные потребительские расходы составляют 29 479 рублей.

Брянскстат подсчитал денежные доходы жителей региона в первом квартале 2022 года.

Общий объем доходов населения сложился в сумме 104 567,8 миллиона рублей и увеличился по сравнению с первым кварталом 2021 года на 11,5%. Денежные расходы составили 113 268,6 миллиона рублей, увеличившись на 14,9%.

Снижение сбережений брянцев составило 8700,8 миллиона рублей.

Среднедушевые денежные доходы населения составили 29 823 рубля в месяц, среднедушевые потребительские расходы – 29 479 рублей.

Прожиточный минимум в Брянской области с 1 июня увеличили до 13 127 рублей.