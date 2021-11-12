Город32

Стоимость минимального набора продуктов на месяц для брянцев составила 4680,97 рубля

2021, 12 ноября 10:00 Экономика
Стоимость минимального набора продуктов на месяц для брянцев составила 4680,97 рубля
Источник фото

Дороже всего питаться в областном центре.

Брянскстат рассчитал стоимость минимального набора продуктов питания в Брянской области. На конец октября она составила 4680,97 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом сентября его стоимость увеличилась на 3,23%, а с начала года – на 11,91%.

В Брянске минимальный продуктовый набор стоит 4851,48 рубля, в Новозыбкове – 4559,19 рубля, в Клинцах – 4356,50 рубля, в Навле – 4456,01 рубля.

Стоимость минимального набора рассчитывают согласно единым, установленным в целом по России условным объемам потребления продуктов и средним потребительским ценам на них по субъектам Российской Федерации.

Читайте также
За сутки от коронавируса умерли 13 брянцев
12 ноября 13:00
За сутки от коронавируса умерли 13 брянцев
Брянцам пригрозили сроками за поддельные сертификаты о вакцинации
12 ноября 09:30
Брянцам пригрозили сроками за поддельные сертификаты о вакцинации
В Брянской области подешевели путевки в Турцию и ОАЭ
12 ноября 09:00
В Брянской области подешевели путевки в Турцию и ОАЭ
Из-за коронавируса брянские МФЦ переходят на работу по записи
11 ноября 17:00
Из-за коронавируса брянские МФЦ переходят на работу по записи

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Брянская область вышла из локдауна (СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ)
Общество
Умер отец замгубернатора Брянской области Андрея Бардукова
Общество
Брянский губернатор рассказал об итогах локдауна и «некорректных» блогерах (ВИДЕО)
Общество
В Брянской области запретили курить кальяны
Политика
Брянскому губернатору посоветовали не называть антипрививочников преступниками

Новости партнёров

О рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств
О рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна 10.11.2021г провела семинар и брифинг о рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств.

Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее

Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT — аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект, который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме. Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои.

В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период
В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской  инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были  направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»
Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».