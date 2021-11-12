Стоимость минимального набора продуктов на месяц для брянцев составила 4680,97 рубля

Дороже всего питаться в областном центре.

Брянскстат рассчитал стоимость минимального набора продуктов питания в Брянской области. На конец октября она составила 4680,97 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом сентября его стоимость увеличилась на 3,23%, а с начала года – на 11,91%.

В Брянске минимальный продуктовый набор стоит 4851,48 рубля, в Новозыбкове – 4559,19 рубля, в Клинцах – 4356,50 рубля, в Навле – 4456,01 рубля.

Стоимость минимального набора рассчитывают согласно единым, установленным в целом по России условным объемам потребления продуктов и средним потребительским ценам на них по субъектам Российской Федерации.