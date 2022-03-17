Строительство моста в Брянске в русле Десны приостановили

На подъезде к мосту установили светодиодные светильники.

В Брянске на набережной продолжается строительство моста и 700-метрового подъезда к нему.

Работы на объекте в русле Десны приостановили в связи с приближающимся паводком. Но стройка продолжается на уже сооружённых конструкциях. Рабочие занимаются омоноличиванием межбалочных швов и армированием плиты подпорной стенки.

На подъезде к мосту со стороны дороги-дамбы установили светодиодные светильники и пешеходное ограждение. Тротуары уже засыпали слоем щебня.

Склоны укрепляют геотекстильной решёткой и заполнят растительным грунтом. Это позволит избежать осыпания откосов. Кроме того, здесь же устанавливают водоотводные лотки.

Также растительный грунт завозится на разделительную полосу дороги. А внизу насыпи тяжёлая техника формирует объездные дороги.