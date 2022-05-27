Три брянских школы капитально отремонтируют за 291,9 млн рублей

Учреждения оснастят современными средствами обучения.

Школы №2, 5 и 60 Брянска вошли в федеральную программу по модернизации образовательных учреждений. На ремонт выделили 291,9 млн рублей. На эти же деньги школы оснастят современными средствами обучения.

Подрядчиков для всех трёх учреждений уже выбрали. В школах № 2 и 60 работы начались. А в школе №5 заключают контракт.