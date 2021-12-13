Три детских сада построят в Брянской области

Строительство обойдётся в 680 миллионов рублей.

В бюджет региона на ближайшие три года вошли расходы на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе дошкольных образовательных учреждений. Так, новый детский сад появится в Брянске на улице Флотской. На работы потратят 330 миллионов рублей. Ещё два садика возведут в посёлках Мичуринский и Свень за 350 миллионов рублей.

Кроме того, из федерального бюджета выделят 887 миллионов рублей на строительство хирургического корпуса Брянской областной детской больницы .