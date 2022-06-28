Тротуар из плитки выложили на улице Пролетарской в Брянске

На ремонт улицы потратят около 9 млн рублей.

Тротуарную плитку уложили на часть пешеходных дорожек на улице Пролетарской в Советском районе Брянска. Об этом рассказали в горадминистрации.

Капремонт дороги на участке от улицы Луначарского до дома №70 по улице Пролетарской делает ООО «Монолитстрой».

Рабочие сейчас укладывают выравнивающий слой асфальта. На дороге уже стоят новые бордюры и плиты перекрытий канализационных колодцев. А у школы №5 расширили проезжую часть.

Также подрядчик ремонтирует пешеходные дорожки. Часть тротуаров будут асфальтированные. Другие уже покрыли тротуарной плиткой. Всего на этом участке а порядок приведут около 1 700 квадратных метров дорожек для пешеходов.

А на участках, где уже не будет работать тяжелая техника, выполнена планировка грунта и посеян газон.

Кроме того на улице установят 30 светодиодных светильников и искусственные неровности

На ремонт улицы Пролетарской потратят около 9 миллионов рублей.