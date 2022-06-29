Тротуары на улице Октябрьской в Брянске готовы на 85%

Асфальтирование дороги закончили.

На улице Октябрьской в центре Брянске рабочие сделали тротуары на 85%. Об этом сообщили в горадминистрации.

На участке от улицы Пролетарской до улицы Топальской подрядчик «Дортрансстрой» уложил новую плитку взамен изношенной. А на тротуарах от улицы Фокина до бульвара Гагарина убирают старый асфальт и готовятся устанавливать новые бордюры. В администрации оценили готовность плиточных и асфальтированных тротуаров в 85%.

Асфальтирование дороги на улице Октябрьской уже закончили.